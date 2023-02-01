Берлин, 1 февраля, 2023, 03:12 — ИА Регнум. Возгорание на крупнейшей факельной установке для утилизации горючих паров стало причиной приостановки закачки газа в подземное газохранилище (ПХГ) в немецком Редене, сообщает агентство DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Установлено, что в происшествии нет человеческого фактора.

Инцидент не повлиял на ситуацию с газоснабжением. Пострадавших нет, выбросы вредных веществ в атмосферу не зафиксированы.

Когда закачку газа возобновляет, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, правительством Германии принят документ, в котором прописаны планы по возможности исключить закупки сжиженного природного газа из России.