В немецком Редене загорелась крупная факельная установка
Берлин, 1 февраля, 2023, 03:12 — ИА Регнум. Возгорание на крупнейшей факельной установке для утилизации горючих паров стало причиной приостановки закачки газа в подземное газохранилище (ПХГ) в немецком Редене, сообщает агентство DPA.
Иван Шилов ИА REGNUM
Газ
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Установлено, что в происшествии нет человеческого фактора.
Инцидент не повлиял на ситуацию с газоснабжением. Пострадавших нет, выбросы вредных веществ в атмосферу не зафиксированы.
Когда закачку газа возобновляет, не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, правительством Германии принят документ, в котором прописаны планы по возможности исключить закупки сжиженного природного газа из России.