Рогов сообщил, что российская линия обороны на запорожском направлении сдвигается вперёд

Мелитополь, , 03:01 — REGNUM На запорожской линии фронта первая линия обороны Вооруженных сил России продвигается вперёд. Об этом РИА Новости рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

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Он пояснил, что подразделения российской армии выстраиваются с учетом занятых рубежей.

В январе удалось взять под контроль девять сёл. Рогов отметил, что это суммарно больше, чем за несколько предыдущих месяцев. Такие результаты говорят о положительной динамике, уверен член главного совета администрации Запорожской области.

Основные боевые действия на запорожском направлении идут в районе городов Орехов и Гуляйполе.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 1 февраля зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по трём направлениям в ДНР.