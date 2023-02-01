FA расследует дело в отношении украинского игрока «Челси» Мудрика по обвинению в расизме

Лондон, , 02:51 — REGNUM Футбольная ассоциация Великобритании (FA) начала расследование в отношении украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика. По информации The Athletic, футболиста обвиняют в расизме.

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Установлено, что 22-летний Мудрик при любительском исполнении трека «Freestyle» 16 раз произнёс слово «нигер». Теперь федерация должна решить, какое наказание может быть применено к украинцу.

Организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с дискриминацией и расизмом в футболе, осудила игрока, а представитель Мудрика заявил, что спортсмен глубоко сожалеет о записанном видео.

Напомним, в «Челси» он попал две недели назад. Контракт рассчитан на 7,5 лет. Донецкий «Шахтер» получил за Мудрика 70 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, итальянский полузащитник футболист Жоржиньо перешёл в лондонский «Арсенал».