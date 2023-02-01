Вступили в силу ответные меры РФ на потолок цен на российскую нефть

Москва, , 02:28 — REGNUM Компании, прямо или косвенно поддержавшие введение потолка цен на российскую нефть, больше не смогут покупать топливо у РФ. Соответствующая мера вводится с 1 февраля в соответствии с размещённым на портале правовой информации указом президента страны Владимира Путина.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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В документе отмечается, что отслеживать наличие в контрактах положения о потолке цен будет непросто. Эти обязанности возложены на компании РФ, которые занимаются экспортом нефти. Предполагается, что ограничений цены не должно быть на всех этапах перепродажи топлива до конечного потребителя. Исключения из правил могут осуществляться только по специальному разрешению президента России.

Благодаря закону о потолке цен, который начнёт действовать с 1 февраля, российские компании получили право бороться с дисконтом, на котором зарабатывают перевозчики нефти. Однако при этом ставится цель не допустить снижения продаж топлива в новых условиях.

Источник в отрасли поставок нефтепродуктов охарактеризовал принятый документ о потолке цен как разумный компромисс между необходимостью реагировать на ограничения и мониторить их внедрение. Такую точку зрения эксперты высказали «Российской газете».

Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отметил, что в свете перемен 2023 год может стать более трудным для сферы поставок нефтепродуктов. Нефтяные компании вынуждены искать новые рынки сбыта, заново выстраивать логистику поставок, но успешно справляются с этими задачами. При этом эксперт обратил внимание на необходимость не давить на представителей отрасли проверками соблюдения законодательства о потолке цен.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на российские нефтепродукты, которые вступят в силу 5 февраля, и, как ожидается, приведут к росту стоимости дизельного топлива в Европе. США намерены усилить дополнительными ограничениями эффект от отказа закупать нефть из России странами ЕС и готовят новые меры.