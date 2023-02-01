Reuters: в новый пакет военной помощи Украине от США могут войти ракеты большей дальности

Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Пентагон готовит очередной пакет военной помощи Киеву. По информации агентства Reuters, Украина может впервые получить от США ракеты большей дальности.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что помощь оценивается в 2,2 млрд долларов. В пакет войдут техника, боеприпасы и не исключено, что и ракеты большей дальности, а именно предполагается поставка ВСУ управляемых бомб GLSDB дальностью до 150 км.

Подробностей издание не раскрывает, а также сроков поставки вооружения.

Всего США оказало помощь ВСУ почти на 30 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты Америки направят Украине пакет военной помощи, включающий от 30 до 50 основных боевых танков M1 Abrams.