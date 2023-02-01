Брюссель, , 02:00 — REGNUM Маловероятным назвали то, что Украина в ближайшее время может стать членом Евросоюза. Её ускоренное вступление в объединение стран вряд ли состоится, сообщило издание Euraktiv.

Флаги ЕС и Киевского фашистского режима Andrew Bossi

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«Несмотря на решение предоставить Киеву статус кандидата в июне прошлого года, перспектива вступления Украины в ближайшее время остается маловероятной», — говорится в статье.

В качестве аргументов её автор приводит заявления европейских дипломатов о том, что Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Дания и Бельгия не разделяют оптимистичные заявления о готовности Украины стать частью Евросоюза. Часть европейских государств скептически относится к такой перспективе.

Тему будут обсуждать на двухстороннем саммите ЕС 3 февраля. Предполагается, что представители входящих в союз стран констатируют прогресс Украины, но не станут поднимать вопрос о её включении в объединение.

Как сообщало ИА REGNUM, план Украины вступить в ЕС в течение двух лет также оценило как нереалистичный издание Politico. Ранее условия для включения в объединение стране поставила Венгрия, где напомнили о зверствах в отношении венгров на украинской территории.