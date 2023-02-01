Sky News Австралия остановил эфир из-за критики Зеленского и его сторонников в прямом эфире

Канберра, , 01:44 — REGNUM Директор лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер задала неудобные вопросы в прямом эфире австралийского филиала телеканала Sky News, после чего эфир был прерван на полуслове.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Читайте также: В ООН призвали прекратить противостояние на Украине

Во время вещания начался эмоциональный спор, Сторер высказывала мнение, что США мешает завершиться конфликту на Украине. Политика пытались остановить, но она продолжала говорить.

«Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. Мы даже не знаем, куда отправляем танки», — отметила Сторер.

Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, она назвала его «пешкой в игре больших политиков» и констатировала, что его действия не похожи на шаги человека, который хочет завершить конфликт. При это украинский лидер «с удовольствием совершает пиар-поездки в США, радостно позирует для обложки журнала Vogue и счастлив принимать бесчисленных кинозвезд, которые посещают его ради фотографии в соцсетях», обратила внимание Сторер.

После этого эфир Sky News Австралия был внезапно завершён.

Как сообщало ИА REGNUM, ООН пытается урегулировать ситуацию на Украине, призывая страны, задействованные в конфликте, сделать всё возможное для прекращения боевых действий, заявил 31 января официальный представитель генсекретаря организации Фархан Хак. Он акцентировал внимание на том, что есть стороны, влияющие на развитие конфликта, и обратился к ним с призывом сделать всё возможное для завершения противостояния.