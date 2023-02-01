Австралийский телеканал завершил эфир после вопроса о победе Украины
Канберра, 1 февраля 2023, 01:44 — REGNUM Директор лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер задала неудобные вопросы в прямом эфире австралийского филиала телеканала Sky News, после чего эфир был прерван на полуслове.
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Во время вещания начался эмоциональный спор, Сторер высказывала мнение, что США мешает завершиться конфликту на Украине. Политика пытались остановить, но она продолжала говорить.
Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, она назвала его «пешкой в игре больших политиков» и констатировала, что его действия не похожи на шаги человека, который хочет завершить конфликт. При это украинский лидер «с удовольствием совершает пиар-поездки в США, радостно позирует для обложки журнала Vogue и счастлив принимать бесчисленных кинозвезд, которые посещают его ради фотографии в соцсетях», обратила внимание Сторер.
После этого эфир Sky News Австралия был внезапно завершён.
Как сообщало ИА REGNUM, ООН пытается урегулировать ситуацию на Украине, призывая страны, задействованные в конфликте, сделать всё возможное для прекращения боевых действий, заявил 31 января официальный представитель генсекретаря организации Фархан Хак. Он акцентировал внимание на том, что есть стороны, влияющие на развитие конфликта, и обратился к ним с призывом сделать всё возможное для завершения противостояния.