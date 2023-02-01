Волгоград, 1 февраля 2023, 01:37 — REGNUM 2 февраля 2023 года исполнится 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, положившей начало коренного перелома во всей Второй мировой войне. Накануне ФСБ России опубликовала рассекреченные архивы о зверствах нацистов, а также полученные советскими ОВД от немецких военнопленных сведения, которые помогли Красной армии расчистить освобожденный Сталинград от гитлеровских мин.

Флаг над освобождённым городом, Сталинград, конец января 1943 года
Флаг над освобождённым городом, Сталинград, конец января 1943 года

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Город и его окрестности были усеянными немецкими минами. Ситуация осложнялась тем, что противник уничтожил все документы на установленные им минные поля и минированные участки на освобожденной территории. Каждый шаг в уже отвоеванном и мирном городе грозил гибелью.

«Силами опергруппы, путем допросов и через специально завербованную агентуру, обработано 50 тысяч человек военнопленных, от которых получены показания о расположении минных полей противника, в том числе и ранее неизвестных», — писал справку в апреле 1943 года начальник УНКВД по Сталинградской области комиссар госбезопасности 3-го ранга Александр Воронин.

В результате допросов установлено нахождение около 300 минных полей и участков, в которых было заложено до 150 тысяч противотанковых и противопехотных мин.

В продолжении о зверствах и бесчинстве оккупантов, Александр Воронин приводил факты об издевательствах, убийствах, ограблениях и изнасилованиях.

Солдаты вермахта вламывались в жилища и забирали всё, что попадалось им под руку. Не гнушались даже детскими платьями и бельем. Награбленные у населения вещи и ценности гитлеровцы отправляли посылками в Германию.

«В октябре 1942 года в Сталинграде оккупанты ограбили квартиру рабочего завода «Красный Октябрь» Зотова Георгия Федоровича, отобрали одежду, продукты питания, посуду и мебель, а его вместе с матерью, женой и двумя детьми в возрасте трех и семи лет за оказание сопротивления расстреляли», — рассказывал начальник УНКВД.

«В Баррикадном районе отмечены случаи, когда при ограблении с женщин снимали платья, туфли, чулки, вплоть до нижнего белья. На улицах задерживали и раздевали детей, снимали с них обувь, рубашки, трусы и полураздетых бросали под открытым небом», — писал комиссар.

После освобождения Сталинграда установили главных виновников зверств, в их числе генерал-майор Пауль Ленинг, возглавлявший немецкую военную комендатуру в Сталинграде, организатор грабежей и издевательств над жителями города.

Вместе с частями РККА сотрудники советских органов госбезопасности выполняли боевые задания, участвовали в разведке, поимке вражеских шпионов и диверсантов. В конце 1947 года в Сталинграде открылся монументальный памятник чекистам, сотрудникам военной контрразведки Сталинградского фронта, солдатам и офицерам 10-й дивизии войск НКВД, работникам милиции, погибшим при защите города от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин приедет в Волгоград 2 февраля — примет участие в мемориальных мероприятиях, пообщается с жителями.