Волгоград, , 01:37 — REGNUM 2 февраля 2023 года исполнится 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, положившей начало коренного перелома во всей Второй мировой войне. Накануне ФСБ России опубликовала рассекреченные архивы о зверствах нацистов, а также полученные советскими ОВД от немецких военнопленных сведения, которые помогли Красной армии расчистить освобожденный Сталинград от гитлеровских мин.

Флаг над освобождённым городом, Сталинград, конец января 1943 года

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Город и его окрестности были усеянными немецкими минами. Ситуация осложнялась тем, что противник уничтожил все документы на установленные им минные поля и минированные участки на освобожденной территории. Каждый шаг в уже отвоеванном и мирном городе грозил гибелью.

«Силами опергруппы, путем допросов и через специально завербованную агентуру, обработано 50 тысяч человек военнопленных, от которых получены показания о расположении минных полей противника, в том числе и ранее неизвестных», — писал справку в апреле 1943 года начальник УНКВД по Сталинградской области комиссар госбезопасности 3-го ранга Александр Воронин.

В результате допросов установлено нахождение около 300 минных полей и участков, в которых было заложено до 150 тысяч противотанковых и противопехотных мин.

В продолжении о зверствах и бесчинстве оккупантов, Александр Воронин приводил факты об издевательствах, убийствах, ограблениях и изнасилованиях.

Солдаты вермахта вламывались в жилища и забирали всё, что попадалось им под руку. Не гнушались даже детскими платьями и бельем. Награбленные у населения вещи и ценности гитлеровцы отправляли посылками в Германию.

«В октябре 1942 года в Сталинграде оккупанты ограбили квартиру рабочего завода «Красный Октябрь» Зотова Георгия Федоровича, отобрали одежду, продукты питания, посуду и мебель, а его вместе с матерью, женой и двумя детьми в возрасте трех и семи лет за оказание сопротивления расстреляли», — рассказывал начальник УНКВД.

«В Баррикадном районе отмечены случаи, когда при ограблении с женщин снимали платья, туфли, чулки, вплоть до нижнего белья. На улицах задерживали и раздевали детей, снимали с них обувь, рубашки, трусы и полураздетых бросали под открытым небом», — писал комиссар.

После освобождения Сталинграда установили главных виновников зверств, в их числе генерал-майор Пауль Ленинг, возглавлявший немецкую военную комендатуру в Сталинграде, организатор грабежей и издевательств над жителями города.

Вместе с частями РККА сотрудники советских органов госбезопасности выполняли боевые задания, участвовали в разведке, поимке вражеских шпионов и диверсантов. В конце 1947 года в Сталинграде открылся монументальный памятник чекистам, сотрудникам военной контрразведки Сталинградского фронта, солдатам и офицерам 10-й дивизии войск НКВД, работникам милиции, погибшим при защите города от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин приедет в Волгоград 2 февраля — примет участие в мемориальных мероприятиях, пообщается с жителями.