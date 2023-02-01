В России разрабатывают новые правила провоза ручной клади в самолётах
Москва, 1 февраля 2023, 01:30 — REGNUM Эффективность работы лоукостера «Победа» намерены повысить за счёт изменения подхода к правилам провоза ручной клади. Над пересмотром политики по этому вопросу работают совместно «Аэрофлот» и Ространснадзор, сообщили руководители этих организаций Сергей Александровский и Виктор Басаргин.
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По словам Александровского, он и руководитель надзорного ведомства сошлись во мнении и необходимости сделать единую и понятную трактовку правил провоза ручной клади для всех авиаперевозчиков.
«Аэрофлот» заинтересован в такой работе из опасений, что неоднозначное восприятие Федеральных авиационных правил в части регулирования провоза багажа и ручной клади может стать причиной удорожания билетов на рейсы «Победы». Александровский назвал эту авиакомпанию уникальной с точки зрения налёта часов на Boeing 737-800 и выразил опасения, что трактовка правил провоза ручной клади может негативно отразиться на её работе.
Он призвал сделать правила понятными для всех сегментов рынка авиаперевозок, чтобы развитие лоукостеров продолжалось. Одним из вариантов решения проблемы он назвал выпуск специальных сумок с логотипом «Победы», которые бы точно помещались в калибраторы.
Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Победа» после решения суда не намерена менять общий подход к перевозке багажа и ручной клади. При этом лоукостер уточнит правила по портфелям и дамским сумкам с целью выполнить предписания Ростехнадзора.