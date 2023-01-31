Москва, 1 февраля, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Эффективность работы лоукостера «Победа» намерены повысить за счёт изменения подхода к правилам провоза ручной клади. Над пересмотром политики по этому вопросу работают совместно «Аэрофлот» и Ространснадзор, сообщили руководители этих организаций Сергей Александровский и Виктор Басаргин.

Аэрофлот Плакат Аэрофлота: Летайте самолетами!

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По словам Александровского, он и руководитель надзорного ведомства сошлись во мнении и необходимости сделать единую и понятную трактовку правил провоза ручной клади для всех авиаперевозчиков.

«Мы, конечно, будем работать над внесением изменений в ФАП, делать единую и понятную для всех трактовку», — сказал он.

«Аэрофлот» заинтересован в такой работе из опасений, что неоднозначное восприятие Федеральных авиационных правил в части регулирования провоза багажа и ручной клади может стать причиной удорожания билетов на рейсы «Победы». Александровский назвал эту авиакомпанию уникальной с точки зрения налёта часов на Boeing 737-800 и выразил опасения, что трактовка правил провоза ручной клади может негативно отразиться на её работе.

«Чем выше налёт, чем больше времени самолёт находится в воздухе, тем ниже себестоимость креслокилометра и, соответственно, тем больше билетов по минимальному тарифу авиакомпания может позволить себе продать», — подчеркнул руководитель «Аэрофлота».

Он призвал сделать правила понятными для всех сегментов рынка авиаперевозок, чтобы развитие лоукостеров продолжалось. Одним из вариантов решения проблемы он назвал выпуск специальных сумок с логотипом «Победы», которые бы точно помещались в калибраторы.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Победа» после решения суда не намерена менять общий подход к перевозке багажа и ручной клади. При этом лоукостер уточнит правила по портфелям и дамским сумкам с целью выполнить предписания Ростехнадзора.