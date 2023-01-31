Вашингтон, 1 февраля, 2023, 01:01 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден назвал главным в списке угроз для человечества глобальное потепление. По его мнению, на фоне этой проблемы меркнет даже опасность начала ядерной войны.

(сс)marcn Джо Байден

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« Это главная экзистенциальная угроза человечеству, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие », — говорится в сообщении пресс-службы администрации президента США.

Изменения климата обсуждались в ходе встречи американского лидера с представителями национального комитета Демократической партии страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президент Джозеф Байден заявил на мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке, что впервые со времён Холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерный Армагеддон. По мнению сотрудника Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пола Крейга Робертса, по вине США мир оказался на пороге ядерной войны. Если оценивать ситуацию категориями учёных-атомщиков, которые говорят, что на часах Судного дня осталось 90 секунд, то сейчас это «одна наносекунда», отмечал Робертс.