Донецк, 1 февраля, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Ночью 1 февраля зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по трём направлениям. Об этом сообщили в телеграм-канале СЦКК ДНР.

Следственный комитет России Разрушенный дом в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ

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Так, в 00:04 удар пришёлся на населённые пункты по направлению Тоненькое — Донецк (Киевский район). Выпущено четыре снаряда.

В 00:08 — пять снарядов выпущено по Орловка — Донецк (Киевский район) и через две минуты по направлению Щербиновка — Горловка (Никитовский район) прилетели четыре снаряда.

Как сообщало ИА REGNUM, Киевские военные в ночь на 1 февраля нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа Брянской области.