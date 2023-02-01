На акцию протеста против пенсионной реформы в Париже вышли почти 90 тыс. человек

Париж, , 00:38 — REGNUM Французские СМИ написали о прошедшей 31 января второй общенациональной забастовке против повышения пенсионного возраста — по всей стране прошло более 200 митингов.

Париж Марина Захарова © ИА REGNUM

Читайте также: Во Франции проходят очередные манифестации против пенсионной реформы

Отмечается, что в Париже на площади Италии участников собралось не менее 87 тыс. человек. В результате массовых столкновений с полицией были задержаны 30 протестующих.

В акциях участвовали сотрудники автономного агентства парижского транспорта, железнодорожной компании SNCF, аэропорта Шарль-де-Голль, работники фуникулеров на горнолыжных курортах и другие.

Ранее в Париже на митинги вышли представители молодёжных движений и политических партий.

Как сообщало ИА REGNUM, Французское правительство намерено продолжать «убеждать» жителей страны в том, что намеченная на 2023 год пенсионная реформа им необходима, невзирая на проходящие массовые протесты против неё. Об этом 12 января заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн в обращении к журналистам.