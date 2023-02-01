Вашингтон, , 00:06 — REGNUM Несмотря на обвинения России в нарушении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), Госдеп США готов «к конструктивной работе с Москвой для полного осуществления договора». Об этом пишут со ссылкой на свои источники американские СМИ.

Вашингтон Иван Шилов © ИА REGNUM

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По заявлению Белого дома, выполнение ДСНВ остаётся в интересах нацбезопасности США, оно ограничивает стратегические ядерные силы России и даёт Вашингтону представления об этих силах.

Америка призывает Россию разрешить инспекцию на своей территории и потом провести заседание совместной российско-американской двухсторонней комиссии по ДСНВ.

По утверждению Вашингтона, инспекторы из России также могут проводить инспекции в США.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в разговоре с РБК сказал, что заявление Госдепа США о нарушении Россией Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «несправедливо и лживо, если называть вещи своими именами».