Комбат Ходаковский: пленные рассказали о «неизвестном» командовании в ВСУ

Угледар, ДНР, , 23:51 — REGNUM Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал в своём телеграм-канале о показаниях взятых в плен бойцов ВСУ в Донецкой Народной Республике.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По информации российского офицера, 30 января на подступах к Угледару были взяты в плен мобилизованные киевской армии.

«Их показания оказались довольно интересными: плотность обороняющихся высокая, с их слов — рота насчитывает более полутора сотен человек, а контролируют их не свои начальники, а неизвестные им военные, которые следят за тем, чтобы мобилизованные не смогли избежать своей участи. Что же, война имеет все шансы стать, действительно, войной до последнего украинца», — написал Ходаковский.

Командир добавил, ВСУ 31 января дистанционно забросали ряд направлений «Лепестками», досталось селу Никольское.

Как сообщало ИА REGNUM, Мадридское ежедневное издание La Razón 30 января опубликовало статью, посвященную боям в районе города Угледара (ДНР). Российские войска заняли восточную часть города, хотя украинская сторона это не подтверждает.