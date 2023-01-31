Вашингтон, 31 января, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Объём внешней торговли России уже восстановился до момента начала спецоперации в феврале 2022 года. Об этом написала New York Times в материале «Россия обходит западные санкции с помощью друзей».

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая

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Газета отмечает, что экономика России оказалась на удивление устойчивой, что вызывает вопросы об эффективности санкций Запада.

«Некоторым странам было трудно снизить свою зависимость от России в плане энергоресурсов и других основных товаров, а российскому Центробанку удалось поддержать курс рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках», — пишет обозреватель.

Автор перечислила «друзей», которые помогают России во внешней торговле и получать необходимые товары. Это Китай, Турция и государства ЕАЭС.

«Менее 9% компаний, базирующихся в Европейском союзе и странах Большой семерки, продали одну из своих российских «дочек» после того, как были приняты несколько пакетов антироссийских санкций», — отмечает издание добавляя, что неудивительно, что Международный валютный фонд пересмотрел прогноз о состоянии экономики России на текущий год. Если ранее эксперты ожидали спад на 2,3%, то теперь речь идёт о росте на 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, прогнозируемый Международным валютным фондом (МВФ) рост экономики России в 2023 году является признанием того, что страна справляется с мощнейшими вызовами, считает глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).