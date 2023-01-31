Хинштейн сообщил о задержании главы Счетной палаты Самарской области
Москва, 31 января 2023, 23:10 — REGNUM О задержании главы Счетной палаты Самарской области Елены Дубровой сообщил депутат Госдумы от региона Александр Хинштейн («Единая Россия»).
«Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня по признакам ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.
Уголовное дело возбуждено ГСУ при ГУ МВД Самарской области, уточнил парламентарий.
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