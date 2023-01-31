Москва, 31 января, 2023, 23:10 — ИА Регнум. О задержании главы Счетной палаты Самарской области Елены Дубровой сообщил депутат Госдумы от региона Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня по признакам ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Уголовное дело возбуждено ГСУ при ГУ МВД Самарской области, уточнил парламентарий.

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