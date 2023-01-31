Нью-Йорк, США, 31 января, 2023, 23:13 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций (ООН) пытается урегулировать ситуацию на Украине, призывая страны, задействованные в конфликте, сделать всё возможное для прекращения боевых действий. Так ответил на вопрос журналистов о восприятии поставок вооружений Киеву официальный представитель генсекретаря организации Фархан Хак.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Читайте также: Читатели Figaro назвали опасной идею направить Киеву самолеты

Вопрос касался адекватности отправки на Украину тяжёлой военной техники и истребителей.

«У нас нет позиции по конкретным технологиям. Очевидно, наша обеспокоенность заключается в том, что противостояние продолжается. Мы хотим, чтобы оно прекратилось», — отметил он.

Фрхан Хак акцентировал внимание на том, что есть стороны, влияющие на развитие конфликта, и обратился к ним с призывом сделать всё возможное для завершения противостояния.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости поставок истребителей для ВСУ. В США и Великобритании ему ответили отказом, а во Франции готовы рассмотреть такую возможность.