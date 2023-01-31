Командование украинских войск сообщило о взрывах на госпредприятии в Сумской области

Шостка, , 22:52 — REGNUM Оперативное командование украинских войск «Север» заявило о попадании ракеты на государственное предприятие в Сумской области. Взрывы раздавались в городе Шостка, сообщается в телеграм-канале командования.

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«Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета, повредив при этом крышу, перекрытия, окна», — заявили в командовании украинскими войсками.

Взрыв был зафиксирован в 18:20 по местному времени. Вечером 31 января в Сумской области также объявляли воздушную тревогу, следует из сообщений местных пабликов.

Как сообщало ИА REGNUM, три мирных жителя погибли при обстреле ВСУ города Кременная в Луганской Народной Республике 31 января. В населённый пункт было отправлено семь ракет.