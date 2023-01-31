Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли Брянскую область, пострадал Новозыбковский район

Новозыбковский район, Брянская область, , 22:46 — REGNUM Киевские военные в ночь на 1 февраля нанесли удар по территории Новозыбковского городского округа Брянской области.

Александр Богомаз Bryanskobl.ru

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По информации губернатора Александра Богомаза, после обстрела ВСУ пострадавших и разрушений гражданских объектов, по предварительным данным, нет. Нарушено электроснабжение в двух населённых пунктах. На месте работают оперативные и аварийные службы, сообщили Богомаз в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе 31 января подверглось миномётному обстрелу со стороны ВСУ.