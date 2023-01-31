Брюссель, 31 января, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Странам ЕС рано или поздно придется пересмотреть «степень поддержки» Украины, сказано в материале Global Times, подготовленном научным сотрудником китайской Академии общественных наук Хэ Чжигао.

Стрингер/РИА Новости Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге.

Причиной станет экономический и энергетический кризис, который стал следствием антироссийской политики ЕС, отметил автор.

Экономика ЕС переживает спад, в некоторых странах наблюдается стагнация, и нынешний кризис сделал явными давние проблемы, считает Хэ Чжигао.

В Евросоюзе меняются общественные настроения — следствием экономических проблем становится другая точка зрения граждан на необходимость вовлечения ЕС в конфликт, полагает автор.

Во второй половине 2022 года ведущие западные деловые СМИ сообщали о риске стагнации в ряде западных экономик, включая Евросоюз.

Следствием политики ЕС в 2022 году стал резкий рост стоимости основных энергоресурсов на фоне значительных затрат Евросоюза на поддержку Украины.