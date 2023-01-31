Белгород, 31 января, 2023, 21:57 — ИА Регнум. В Белгородской области 31 января произошёл ещё один массированный обстрел со стороны ВСУ, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сергей Гунеев/ РИА Новости Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков

По его словам, были вновь обстреляны Белгородский район и Шебекинский округ.

«Наша система ПВО отработала. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняются», — уточнил Гладков.

Напомним, также 31 января глава Белгородской области сообщил о сбитых российскими системами ПВО двух снарядах. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в Белгородской области зафиксированы прилеты в Новой Таволжанке. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию промпредприятия.

В результате обстрела посёлка Первомайский было повреждено остекление частного домовладения.