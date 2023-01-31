Киев, 31 января, 2023, 21:37 — ИА Регнум. На Украине не исключают включения польского языка в перечень предметов, необходимых для внешнего независимого оценивания, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Reina1212 Ирина Верещук

По её мнению, «украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сегодня».

В украинском минобразовании также прорабатывается алгоритм зачёта и признания результатов польского госэкзамена при поступлении в учебные заведения Украины, добавила Верещук.

По убеждению вице-премьера, экзамен необходим для доступа молодёжи к европейскому образованию.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине предложили запретить говорить по-русски во всех вузах страны. Соответствующее решение было принято в Киево-Могилянской академии. Запрет распространяется на студентов, преподавателей и весь остальной персонал вуза.