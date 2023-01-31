HRW: украинские войска сбрасывали в Изюме мины «Лепесток», 11 человек погибли

Изюм, Украина, , 20:59 — REGNUM 11 мирных жителей Изюма Харьковской области погибли из-за мин «Лепесток», сообщили 31 января в международной неправительственной организации Human Rights Watch.

Мина «Лепесток» © Виктор Антонюк/РИА Новости

Мины сбрасывали ВСУ, а представители Вооруженных сил России, по словам местных жителей, предупреждали горожан об этом, сказано в докладе организации.

ВС России занимались обезвреживанием «Лепестков», пострадавших увозили в российские больницы для оказания помощи, отметили эксперты.

Риск новых трагедий сохраняется, подчеркнули эксперты HRW.

Ранее сообщалось об обстрелах этим типом мин территории ДНР. Мины «Лепесток» запрещены Оттавской конвенцией, которая ратифицирована Украиной.