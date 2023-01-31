Изюм, Украина, 31 января, 2023, 20:59 — ИА Регнум. 11 мирных жителей Изюма Харьковской области погибли из-за мин «Лепесток», сообщили 31 января в международной неправительственной организации Human Rights Watch.

Виктор Антонюк/РИА Новости Мина «Лепесток»

Мины сбрасывали ВСУ, а представители Вооруженных сил России, по словам местных жителей, предупреждали горожан об этом, сказано в докладе организации.

ВС России занимались обезвреживанием «Лепестков», пострадавших увозили в российские больницы для оказания помощи, отметили эксперты.

Риск новых трагедий сохраняется, подчеркнули эксперты HRW.

Ранее сообщалось об обстрелах этим типом мин территории ДНР. Мины «Лепесток» запрещены Оттавской конвенцией, которая ратифицирована Украиной.