В МИД РФ сочли нерезонной встречу с сопредседателями Женевских дискуссий
Москва, 31 января 2023, 21:20 — REGNUM Россия получила от сопредседателей международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье уведомление об отмене планировавшегося на 21‑22 февраля раунда и его переносе на 4–5 апреля. Обоснованием этому стали аргументы, что февральские сроки «подходят не всем участникам», прокомментировала принятое решение официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, раунд уже переносился дважды. До этого отменили декабрьское заседание, сместив его на февраль 2023 года, а в 2022 году вместо плановых четырёх встреч состоялась лишь одна.
Захарова считает такой подход неприемлемым и идущим вразрез с интересами большинства участников Женевских дискуссий.
«Тройка» злоупотребляет своим статусом, угождая конъюнктурным соображениям, жертвует интересами стабильности и безопасности в Закавказье, добавила официальный представитель МИД России.
«Российская сторона сочла нецелесообразным проведение планировавшейся ранее на 3 февраля 2023 года в Москве встречи с сопредседателями. Поездки международников не могут и не должны подменять полноценную деятельность Женевского формата. Ожидаем, что наши сигналы будут услышаны в Брюсселе, Вене и Нью-Йорке», — добавила она.
В заключении Захарова добавила о солидарности с Россией абхазских и южноосетинских союзников.
Напомним, в ноябре 2022 года замглавы МИД Абхазии Ираклий Тужба на встрече в Сухуме с представителем ООН Джихан Султаноглу и спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром заявил, что все попытки Абхазии добиться от Грузии подписания соглашения о неприменении силы в ходе переговоров в формате Женевских дискуссий не находят понимания со стороны Тбилиси.