Москва, 31 января, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Россия получила от сопредседателей международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье уведомление об отмене планировавшегося на 21‑22 февраля раунда и его переносе на 4–5 апреля. Обоснованием этому стали аргументы, что февральские сроки «подходят не всем участникам», прокомментировала принятое решение официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сергей Гунеев/ РИА Новости Мария Захарова

По её словам, раунд уже переносился дважды. До этого отменили декабрьское заседание, сместив его на февраль 2023 года, а в 2022 году вместо плановых четырёх встреч состоялась лишь одна.

Захарова считает такой подход неприемлемым и идущим вразрез с интересами большинства участников Женевских дискуссий.

«Тройка» злоупотребляет своим статусом, угождая конъюнктурным соображениям, жертвует интересами стабильности и безопасности в Закавказье, добавила официальный представитель МИД России.

«Российская сторона сочла нецелесообразным проведение планировавшейся ранее на 3 февраля 2023 года в Москве встречи с сопредседателями. Поездки международников не могут и не должны подменять полноценную деятельность Женевского формата. Ожидаем, что наши сигналы будут услышаны в Брюсселе, Вене и Нью-Йорке», — добавила она.

В заключении Захарова добавила о солидарности с Россией абхазских и южноосетинских союзников.

Напомним, в ноябре 2022 года замглавы МИД Абхазии Ираклий Тужба на встрече в Сухуме с представителем ООН Джихан Султаноглу и спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром заявил, что все попытки Абхазии добиться от Грузии подписания соглашения о неприменении силы в ходе переговоров в формате Женевских дискуссий не находят понимания со стороны Тбилиси.