Пушилин: в ДНР перерасчёт пенсий начнётся с 1 марта
Донецк, 31 января 2023, 21:07 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики перерасчёт пенсий начнётся с 1 марта, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.
«Мы полностью сейчас переходим на российское законодательство. У нас под миллион пенсионеров. И эту работу нужно провести физически, всех перерасчитать», — сказал он в радиоэфире.
Перед властями республики поставлена задача подвести пенсионные выплаты к общероссийскому уровню, заключил врио главы ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта пенсии для жителей новых субъектов России будут начисляться по российским законам.
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