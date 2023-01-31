Вашингтон, 31 января, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что власти США могут в ближайшее время объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Американская сторона находится в постоянном контакте с украинскими властями по потребностям на поле боя, добавила спикер.

Ранее в минфине США объявили, что не видят признаков использования Украиной помощи не по назначению.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден планирует обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским запросы на предоставление военной помощи ВСУ.

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