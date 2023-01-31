Над Белгородом сработала система ПВО
Белгород, 31 января 2023, 20:10 — REGNUM Над Белгородским районом и Шебекинским округом Белгородской области сработала система ПВО, сообщил 31 января в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Было сбито 2 снаряда, отметил губернатор.
«Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно сообщу», — добавил Гладков.
30 января сообщалось об обстреле ряда сел в Белгородской области. Несколько человек пострадали.
24 января президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи обсудил с Гладковым вопросы обеспечения безопасности региона, в частности, работу оперативного штаба области.