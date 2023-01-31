Белгород, 31 января, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Над Белгородским районом и Шебекинским округом Белгородской области сработала система ПВО, сообщил 31 января в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Mil.ru ПВО

Было сбито 2 снаряда, отметил губернатор.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно сообщу», — добавил Гладков.

30 января сообщалось об обстреле ряда сел в Белгородской области. Несколько человек пострадали.

24 января президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи обсудил с Гладковым вопросы обеспечения безопасности региона, в частности, работу оперативного штаба области.