Киев вышел из межправительственного соглашения с Россией о воздушном сообщении

Киев, , 20:01 — REGNUM Киев вышел из соглашения с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта. Об этом 31 января сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

Гражданские самолеты Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, заключённом 12 января 1994-го», — написал Мельничук.

Кроме того, прекращено действие соглашения, подписанного 8 февраля 1993 года, о принципах сотрудничества двух стран в области производства и поставок авиационной техники.