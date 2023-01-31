Москва, 31 января, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин до 15 февраля поручил представить концепцию проведения всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2023 году, говорится на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Разработать и предоставить концепцию предстоит Росмолодёжи.

Ответственными назначены руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, а также министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Напомним, правительству России до 1 марта, по поручению Путина, предстоит разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодёжной среде.

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