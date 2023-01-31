Французский депутат Дюпон-Эньяна подверг критике снимок главкома ВСУ Залужного на фоне Бандеры

Париж, , 19:58 — REGNUM Французский депутат, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в социальной сети Twitter фотографию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сделанную на фоне портрета Бандеры.

Николя Дюпон-Эньян Nono44

По словам политика, «омерзительный пост» был опубликован 1 января и сразу же удалён после негативной реакции со стороны Польши и Израиля.

Ранее в официальном аккаунте Верховной рады Украины в социальной сети Twitter была опубликована запись, посвященная 114-летней годовщине со дня рождения Бандеры. Текст сопровождался фотографией Залужного на фоне портрета.

Напомним, что у поляков лидер украинских националистов ассоциируется с событиями 1943 года, называемыми Волынской резнёй. Польские историки расценивают это как геноцид и этническую чистку поляков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден планирует обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским запросы на предоставление военной помощи ВСУ.

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