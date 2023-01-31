Суд Украины «конфисковал» имущество российского депутата в Крыму

Киев, , 19:52 — REGNUM Высший антикоррупционный суд Украины 31 января заявил о «взыскании» в пользу государства активов одного из депутатов Госдумы.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет, в частности, о двух квартирах в Симферополе, двух автомобилях и гараже.

С иском в суд обращалось министерство юстиции Украины. Причина — попадание депутата в санкционные списки Украины. Фамилия депутата, чье имущество было «конфисковано», не называется.

Также представители суда заявили о «взыскании имущества» одного из представителей властей Крыма и одного из «российских олигархов». Мотивация суда была аналогичной.