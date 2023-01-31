Киев, 31 января, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Высший антикоррупционный суд Украины 31 января заявил о «взыскании» в пользу государства активов одного из депутатов Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Речь идет, в частности, о двух квартирах в Симферополе, двух автомобилях и гараже.

С иском в суд обращалось министерство юстиции Украины. Причина — попадание депутата в санкционные списки Украины. Фамилия депутата, чье имущество было «конфисковано», не называется.

Также представители суда заявили о «взыскании имущества» одного из представителей властей Крыма и одного из «российских олигархов». Мотивация суда была аналогичной.