Нерадько: санкции ЕС направлены на уничтожение авиации, но Россия этого не допустит

Москва, , 19:41 — REGNUM Санкции ЕС направлены на уничтожение российской авиации, но власти страны не допустят такого развития событий, заявил 31 января в интервью РБК глава Росавиации Александр Нерадько.

Гражданские самолеты Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Речь идет о таких санкциях, как запрет на поставку в Россию самолетов и комплектующих к ним, а также о закрытии рынка ЕС для российских авиакомпаний, напомнил Нерадько.

Президент и премьер-министр России своевременно дали необходимые указания для принятия мер, минимизирующих последствия санкций, отметил глава Росавиации.

В частности, Владимир Путин разрешил регистрировать в России права на иностранные воздушные суда, а Михаил Мишустин — обслуживать самолеты с использованием неоригинальных частей, сказал Нерадько.

Авиация — это глобальная система, и помешать сотрудничеству России с дружественными станами группа западных государств не может, такое сотрудничество развивается, добавил он.

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что серийное производство российского самолёта МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 начнется в 2025 году.