В США заявили, что не видят признаков использования Украиной помощи не по назначению

Вашингтон, , 19:54 — REGNUM США не видят никаких признаков того, что выделенные Вашингтоном средства используются на Украине не по назначению. Об этом, как передает агентство Reuters, заявила представитель американского министерства финансов Меган Аппер.

Флаг США Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас нет никаких признаков того, что финансовые средства США используются не по назначению на Украине», — сказала она.

По её словам, Америка приветствует усилия правительства Украины, которое сотрудничает с Вашингтоном, для обеспечения гарантий, чтобы «помощь доходила до тех, кому она предназначена».

Аппер также сообщила, что ведомство продолжит сотрудничество со Всемирным банком в отслеживании выделяемых Киеву средств.

Ранее СМИ Украины сообщали о ряде коррупционных скандалов, связанных с высшими должностными лицами страны.

Как сообщало ИА REGNUM, глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что Киев обсуждает с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу предоставления помощи в размере $15-20 млрд.

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