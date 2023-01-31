Москва, 31 января, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над владикавказской «Аланией» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 6:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики ЦСКА

В составе «армейцев» хет-трик оформил нападающий Фёдор Чалов. Также по голу забили полузащитники Иван Обляков, Алексей Сливин и форвард Антон Заболотный.

В предыдущих контрольных матчах ЦСКА сыграл вничью с «Симбой» (2:2), победил «Оренбург» (1:0) и «Партизан» (2:1). «Алания» в свою очередь сыграла вничью с московским «Торпедо» — 1:1.

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