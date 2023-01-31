Депутат Рады: Киев ведёт переговоры с МВФ по предоставлению многомиллиардной помощи

Киев, , 19:07 — REGNUM Киев обсуждает с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу предоставления помощи в размере $15-20 млрд. Об этом 31 января заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мониторинговая миссия будет завершать свою работу, она была назначена на три месяца, и после этого мы перейдём к составлению, обсуждению программы с МВФ», — сказал Гетманцев.

По его словам, программа может быть рассчитана на несколько лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МВФ изучает возможность предоставления Киеву пакета помощи, рассчитанного на несколько лет.

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