Президент США рассказал о планируемом разговоре с Зеленским по военной поддержке

Вашингтон, , 19:27 — REGNUM Президент США Джо Байден планирует обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским запросы на предоставление военной помощи ВСУ, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Владимир Зеленский President.gov.ua

На соответствующий вопрос журналистов американский лидер сказал, что «мы собираемся поговорить».

Ранее Байден заявил об отсутствии планов предоставлять Украине для боевых действий истребители F-16.

Как сообщало ИА REGNUM, в американских СМИ призыв Владимира Зеленского к западным странам ускорить отправку военной техники и оружия расценили как признание тяжёлой для ВСУ ситуации.

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