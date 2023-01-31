Жители Красноярска стали свидетелями падения метеорита
Красноярск, 31 января 2023, 19:13 — REGNUM Вечером 31 января в небе над Красноярском пронёсся метеорит, передаёт ИА REGNUM.
Небесное тело попало в объективы камер наружного наблюдения и видеорегистраторов. На кадрах, распространенных в социальных сетях, в течение нескольких секунд небо озаряется сине-зеленым светом, а также видно падающее небесное тело.
По словам очевидцев, инцидент произошёл около 20:30 по местному времени.
Известно, что летящий объект и вспышку в небе заметили в городе и окрестностях Красноярска. Долетели ли его обломки до поверхности Земли, пока не известно.
По данным местных СМИ, красноярцы слышали громкие звуки, некоторые ощутили тряску в домах.
Напомним, что в начале января жители Москвы могли наблюдать редкое природное явление гало.