Пушилин: ВСУ нужно отодвинуть на такое расстояние, с которого они не смогут обстреливать ДНР

Донецк, , 19:00 — REGNUM Вытеснить ВСУ за пределы Донецкой Народной Республики недостаточно для того, чтобы обеспечить мир в этом регионе России, заявил 31 января в эфире радио «Комсомольская правда» врио главы ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Официальный сайт Главы ДНР

Следует учитывать вероломство Киева и отодвинуть ВСУ на такое расстояние, с которого они уже не смогут обстреливать Донецкую Народную Республику теми видами вооружения, которые у них к тому времени будут, считает Пушилин.

В августе 2022 года врио главы ДНР заявил, что ввиду того, какое вооружение поступает ВСУ, их нужно отодвинуть на 300 километров от границ республики. Примерно на таком расстоянии от ДНР находится река Днепр.