Путин поручил до 1 сентября разработать курс для вузов «Обучение служением»

Москва, , 18:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября разработать курс для вузов «Обучение служением». Об этом 31 января сообщается на сайте Кремля.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс (модуль) «Обучение служением». Срок — 1 сентября 2023 года», — говорится в поручении.

Поручение дано Минобрнауки РФ совместно с Минтрудом РФ, Росмолодёжью и Ассоциацией волонтёрских центров по итогам заседания Госсовета, прошедшего в декабре 2022 года.

Кроме того, президент поручил Минобрнауки и Росмолодёжи создать федеральный центр, занимающийся вопросами сопровождения молодёжной политики, в том числе подготовкой кадров для работы с молодёжью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин поручил правительству разработать и утвердить стратегию реализации молодёжной политики на период до 2030 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В России утвердят стратегию реализации молодёжной политики до 2030 года