Москва, 31 января, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михил Мишустин подписал постановление об индексации некоторых социальных выплат с 1 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Пособия будут проиндексированы на 11,9%.

Речь идет, в частности, о пособиях семьям с детьми, социальном страховании от несчастных случаев на производстве, а также от профессиональных заболеваний.

Ранее в министерстве финансов сообщали, что с 1 февраля в России увеличится размер материнского капитала и будут проиндексированы более 40 мер соцподдержки.