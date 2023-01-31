Херсонские власти сообщили об отражённой российскими военными попытке ВСУ форсировать Днепр

Симферополь, , 18:47 — REGNUM Российские войска успешно отбили попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона. Об этом 31 января сообщил пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу», — приводит слова Василенко РИА Новости.

По его словам, атака отбита, попытка противника успеха не имела.

Напомним, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что спецгруппа ВСУ попыталась прорваться на запорожском фронте, но по ней был нанесён удар.

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