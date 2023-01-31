Во Франции заявили, что для страны «нет табу» для поставок истребителей ВСУ

Париж, , 18:51 — REGNUM Франции не запрещено поставлять Украине истребители, заявил 31 января министр обороны Себастьян Лекорню.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню GautierGadriot

На совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым в ответ на вопрос о возможной поставке Украине истребителей Лекорню сказал, что для Франции в этом вопросе «нет табу».

«В этом вопросе мы опираемся на критерии, о которых уже говорил президент республики», — добавил французский министр обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал президента Украины Владимира Зеленского безумцем за просьбы передать ВСУ самолёты.

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