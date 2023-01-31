Москва, 31 января, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Социальные стандарты России должны быть распространены на новые регионы России в полной мере. Об этом 31 января заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания программной комиссии партии.

Александр Димитровский ИА REGNUM Мариуполь. ДНР

«Самое главное — надо, чтобы все наши российские социальные стандарты, которые мы подтягивали на протяжении последних десятилетий, были в полной мере распространены на всех новых граждан нашей страны», — сказал он.

По его словам, действие народной программы партии было распространено на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области в прошлом году. Он подчеркнул, что там уже действуют несколько проектов и инициатив.

Медведев рассказал о договоренности по созданию специального раздела по развитию новых территорий, а также акцентировал внимание на том, что в вышеуказанных регионах «сложные условия, требующие индивидуального подхода».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить стратегию реализации молодёжной политики в стране на период до 2030 года.

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