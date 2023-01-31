В Минкультуры РФ объяснили, почему запросили отчёт по экспозиции у Третьяковской галереи

Москва, , 18:31 — REGNUM Отчёт о соответствии экспозиции Третьяковской галереи духовно-нравственными ценностям запросило Министерство культуры РФ, чтобы ответить на поступившую жалобу. Об этом 31 января сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Посетитель Третьяковской галереи © Сергей Пятаков/РИА Новости

Отмечается, что департамент музеев и внешних связей Минкультуры РФ направил гендиректору Третьяковской галереи письмо для подготовки ответа на обращение гражданина.

«Практика работы с подобными документами предусматривает запрос у подведомственных учреждений справочной информации, необходимой для написания ответа», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ направило Третьяковской галерее письмо с требованием отчитаться по соответствию постоянных экспозиций и выставок духовно-нравственным ценностям.